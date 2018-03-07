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В рацион питания космонавтов включили блюда традиционной русской кухни

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Фото: Getty Images/ESA
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Российские космонавты впервые смогут попробовать на орбите фруктовый кисель, зеленые щи и грибы по-старорусски. Эти блюда введены в их рацион питания и с конца 2017 года доставляются на Международную космическую станцию (МКС).

В обновленном меню российских экипажей на МКС появились блюда традиционной русской кухни. В частности, кисели, щи зеленые, суп из шампиньонов, грибы по-старорусски и фруктовые палочки. Отмечается, что раньше грибные блюда в питание космонавтов не включались из-за их сезонности и отсутствия промышленного производства.

Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, что непривередлив в еде, однако поддержал обновление ассортимента продуктов.

«На борту МКС всегда хочется чего-нибудь вкусненького, и новые блюда можно считать фактором психологической поддержки экипажа. Естественно, хорошо, когда в еде есть разнообразие. Во время моего полета замечаний к питанию у меня не было, но в любом случае всегда скучаешь по домашней еде», — сказал космонавт.

Отмечается, что блюда российской кухни пользуются популярностью не только у российских космонавтов, но и у иностранных астронавтов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На МКС завезли «русское меню»

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