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«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московское «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в домашнем матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 0:0, передает ТАСС.

«Краснодар» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд. В турнирной таблице клуб занимает второе место, набрав 40 очков. «Динамо» с 24 очками находится на 12 месте.

В следующем туре «Динамо» 1 апреля примет тульский «Арсенал», «Краснодар» 17 марта дома сыграет с «Уфой».

В матче «Динамо» с «Уфой» 4 марта также не был выявлен победитель. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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