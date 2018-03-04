«Динамо» и «Уфа» поделили очки в матче РФПЛ

«Динамо» и «Уфа» не сумели выявить победителя в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиге. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счет был открыт на 17-й минуте, пенальти, назначенный в ворота «Уфы», реализовал Евгений Марков.

Хозяева поля ответили на 51-й минуте, точным ударом отметился Иван Пауревич.

После 21 матча «Уфа» с 28 очками расположилась на шестом месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 очками находится в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном футбольном дивизионе — на 13-м месте.

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