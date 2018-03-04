Прямой эфир

«Динамо» и «Уфа» поделили очки в матче РФПЛ

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Динамо» и «Уфа» не сумели выявить победителя в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиге. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счет был открыт на 17-й минуте, пенальти, назначенный в ворота «Уфы», реализовал Евгений Марков.

Хозяева поля ответили на 51-й минуте, точным ударом отметился Иван Пауревич.

После 21 матча «Уфа» с 28 очками расположилась на шестом месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 очками находится в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном футбольном дивизионе — на 13-м месте.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦСКА с минимальным счетом победил «Урал» в матче РФПЛ
«Зенит» потерял очки в матче с «Амкаром»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017