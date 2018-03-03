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Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Ростовом»

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«Краснодар» в рамках 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги одержал победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «быков».

В составе «Краснодара» дублем отметился нападающий сборной России Федор Смолов, еще один мяч забил Павел Мамаев. «Ростов» ответил точным ударом Алексея Ионова, который реализовал пенальти.

Победа позволила «Краснодару» опередить ЦСКА и «Зенит» и подняться на второе место в турнирной таблице. В активе «быков» 39 очков, армейский и петербургский клуб набрали по 38 очков.

Лидирует в чемпионате московский «Локомотив» (45 очков). В воскресенье, 4 марта, «железнодорожники» сыграют со «Спартаком». Матч начнется в 16:30 мск.

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