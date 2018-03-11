В США арестован забаррикадировавшийся в квартире убийца полицейского

Мужчина, застреливший 10 марта полицейского и ранивший его коллегу в калифорнийском городе Помона, арестован и взят под стражу. Об этом сообщил начальник городского управления полиции Майкл Оливьери.

Оливьери рассказал о том, что операция по задержанию подозреваемого длилась 15 часов и завершилась успешно, благодаря участию полицейских из Лос-Анджелеса и группы отдела особо тяжких преступлений. Он отметил, что личность мужчины пока не установлена, передает ТАСС.

По предварительным данным, полицейские устроили погоню за мужчиной, который спровоцировал аварию на дороге и попытался скрыться. Он забаррикадировался в квартире жилого комплекса и начал стрелять сквозь дверь по силовикам. В результате один из правоохранителей получил смертельную рану, его коллега был ранен в голову.