Минобороны опубликовало видео запуска ракеты комплекса «Кинжал»

Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», который прошел с аэродрома на территории Южного военного округа.

На кадрах показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара. Как отчитались в ведомстве, пуск прошел успешно: ракета поразила заданную цель и подтвердила все свои характеристики.

В Минобороны отметили, что комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью. Его презентовал президент России Владимир Путин 1 марта в ходе послания Федеральному собранию.

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