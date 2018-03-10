Канадец сорвал джекпот национальной лотереи в размере $25 млн

Неизвестный пока житель провинции Онтарио выиграл 32 млн канадских долларов ($25 млн) в национальную лотерею Lotto Max. Организаторы заявили об этом в субботу, 10 марта.

«Выпавшие номера - 13, 18, 20, 26, 32, 35 и 47. Бонус-число – 12», - цитирует сообщение ТАСС.

По канадским законам, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

13 января стало известно, что выигрыш американца 20-летнего Шона Мисслера в лотерее составил $451 млн. На своей странице парень смог написать только «О. Мой. Бог». Сумма джекпота стала четвертой за всю историю лотереи. Шону Мисслеру достанется лишь $281,2 млн, поскольку победитель выбрал единоразовый платеж вместо ежегодных поступлений.