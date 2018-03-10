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Украинский блогер рассказал о планах по «зачистке» Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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На Украине состоялась закрытая встреча блогеров с президентом Украины Петром Порошенко. Некоторые из них поделились своими впечатлениями в социальной сети Facebook, пишет «Московский комсомолец».

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Так, блогер Мартин Брест отмечает на своей странице в Facebook, что в Донбассе планируется провести «зачистку». Примерный план операции заключается в том, чтобы сначала ввести в регионы миротворческую миссию ООН, которые перекроют границу региона с Россией. После этого Вооруженные силы Украины начнут саму зачистку.

По словам Бреста, силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР оцениваются в 15 тыс. человек.

Другие участники встречи утверждают, что беседа в основном касалась миротворцев. Сведения о «зачистке», считают в «Московском комсомольце», могут оказаться лишь личными предположениями автора записи.

Например, блогер Игорь Бигдан сообщил, что украинские власти не готовят какого-либо решительного удара в Донбассе, а блогер Дана Яровая подтвердила, что Порошенко говорил о введении миротворцев в Донбасс.

Ранее Порошенко заявил, что Киев намерен добиться размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе на условиях, приемлемых для Киева.

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