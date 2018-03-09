Украинские военные стягивают тяжелую артиллерию в Донбассе

К линии соприкосновения в Донбассе вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Об этом заявил в пятницу, 9 марта, заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Он сослался на данные разведки, сообщившей, что у линии соприкосновения зафиксированы, в частности 152-миллиметровые буксируемые гаубицы в количестве пяти единиц, танки и 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Град».

Контактная группа по Украине приняла совместное решение о перемирии в Донбассе с 5 марта. В МИД ФРГ назвали «важным сигналом» договоренности о перемирии в Донбассе.