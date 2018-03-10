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Путин рассказал о своих фотографиях верхом на медведе

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Президент РФ Владимир Путин знает о своих фейковых фотографиях верхом на медведе. Об этом он рассказал в интервью корреспондентке американского телеканала NBC Мегин Келли.

Интервьюер задала вопрос о неформальных фото российского президента, например, верхом на лошади, без рубашки, поинтересовавшись, есть ли в их обнародовании какой-то смысл. Отвечая, Владимир Путин объяснил их широкую известность исключительно интересом со стороны СМИ.

«Ну, я отдыхаю. Есть Ваши российские коллеги, есть интернет <…> Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно», — отметил президент.

На уточняющий вопрос Келли: «Вы хотите сказать, что людям нравится, когда Вы сфотографированы без рубашки?» — российский лидер ответил: «Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть».

Интервью для телеканала NBC записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

6 марта появилось видео, посвященное 100 дням до начала чемпионата мира по футболу в России, в котором Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино чеканят мяч.

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