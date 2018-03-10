Создатель голосового помощника Siri разочаровался в Apple

Один из создателей голосового помощника Siri Норман Винарски раскритиковал компанию Apple за то, каким способом была воплощена его разработка. Об этом он заявил в интервью порталу Quartz.

Винарски назвал Siri глупой, способной справляться лишь с простейшими задачами, но не умеющей предугадывать желания владельца и вести диалог, хотя первоначально программа задумывалась как умный помощник для туризма, хорошо ориентирующийся в обстановке.

«Это большая проблема, а для компании, работающей с миллиардом человек, трудностей появляется еще больше. Им недоступен тот уровень качества, которого они, возможно, хотели бы достичь», — цитирует «РИА Новости».

4 февраля Apple заявила, что будет бесплатно ремонтировать iPhone 7, в случае если у смартфонов имеется ошибка «нет сети».

В частности, речь идет об устройствах, изготовленных в период с сентября 2016 года по февраль 2018 года, большинство из которых были проданы в Китае, США, Японии и Гонконге. Пользователи смартфонов, обнаружившие проблему в работе смартфонов, смогут связаться с представителями Apple и потребовать возмещения расходов на ремонт.