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Хакеры украли документы по Brexit с серверов правительства ФРГ

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Документы по Украине и Brexit украли хакеры, взломавшие серверы правительства Германии. Среди похищенного — протоколы переговоров Брюсселя и Лондона по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза и документы по переговорам ЕС с Минском и Киевом, передает «РИА Новости» со ссылкой на Spiegel.

Как пишет немецкое издание, во время кибератаки хакерам удалось похитить шесть документов, на момент кражи файлов по Украине атака была зафиксирована и пресечена правоохранителями.

В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали сервера МИДа и Минобороны ФРГ. Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.

Сайты министерства обороны и министерства иностранных дел Германии подверглись атаке иностранных хакеров в конце февраля. Немецкие СМИ обвинили в этом Россию.

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