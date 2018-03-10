Хакеры украли документы по Brexit с серверов правительства ФРГ

Документы по Украине и Brexit украли хакеры, взломавшие серверы правительства Германии. Среди похищенного — протоколы переговоров Брюсселя и Лондона по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза и документы по переговорам ЕС с Минском и Киевом, передает «РИА Новости» со ссылкой на Spiegel.

Как пишет немецкое издание, во время кибератаки хакерам удалось похитить шесть документов, на момент кражи файлов по Украине атака была зафиксирована и пресечена правоохранителями.

В конце февраля стало известно, что хакеры атаковали информационную сеть правительственных структур Германии, пострадали сервера МИДа и Минобороны ФРГ. Сообщалось, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года, но неизвестно, сколько времени вредоносный код орудовал в системах до момента его обнаружения.

Сайты министерства обороны и министерства иностранных дел Германии подверглись атаке иностранных хакеров в конце февраля. Немецкие СМИ обвинили в этом Россию.