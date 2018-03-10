В Индии леопард набросился на мужчину посреди оживленной улицы. Как хищник оказался в центре города Индаур — неизвестно. Местные жители увидели зверя и сообщили экстренным службам. Леопард забрался в строящееся здание. Поймать животное попытались с помощью сетки. Зверь набросился на мужчину и повалил его на землю. Чтобы угомонить леопарда, пришлось применить транквилизатор. Хищника осмотрят ветеринары, после чего отпустят в дикую природу.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.