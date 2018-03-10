Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым

Директор «Современника» Игорь Попов заявил, что разбираться в ситуации с Михаилом Ефремовым, произошедшей на гастролях театра в Самаре, будут в субботу, 10 марта. Ранее сразу несколько зрителей спектакля «Не становись чужим» пожаловались в соцсетях на то, что артист опоздал на полчаса, выступал в состоянии алкогольного опьянения и хамил присутствующим.

«Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра», — сказал Попов журналистам «РИА Новости» в пятницу.

После спектакля, состоявшегося 7 марта, самарские зрители начали писать большое количество негативных отзывов. По их словам, начало представления задержали на полчаса из-за опоздания Ефремова, который играл главную роль. Кроме того, на сцене артист крайне невнятно и тихо произносил речь. На просьбы зрителей говорить погромче он отвечал нецензурной бранью. Пользователи отметили, что после первого антракта треть зала ушла, а игру Ефремова назвали помойкой и балаганом.

Сам Ефремов заявил, что спектакль по пьесе Гарольда Пинтера — это просто слишком сложно для самарского зрителя.



