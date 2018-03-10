Ракета-носитель «Союз» стартовала с Куру

Ракета-носитель «Союз» отправилась на орбиту с космодрома Куру. На ее борту четыре телекоммуникационных спутника. Эти аппараты обеспечат связью и высокоскоростным доступом в интернет жителей отдаленных регионов планеты.

Изначально запуск должен был состояться 6 марта, но был перенесен, так как специалисты решили дополнительно проверить площадку перед стартом.

Похожие миссии «Союз» уже выполнял в 2013 и 2014 годах.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.