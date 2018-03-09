Появилось видео последствий «захвата» Земли роботами

Авторы YouTube-канала NIXOLAS пофантазировали над тем, как будет выглядеть наша планета, если на ней останутся только роботы Boston Dynamics.

Видео вызвало огромный интерес и волну обсуждений в Сети.

В ролике авторы попытались представить облик Земли, если осуществится один из самых растиражированных «сценариев апокалипсиса» –– «восстание машин».

При этом авторы предлагают представить, что на планете останутся только роботы модели SpotMini. Картина получилась довольно удручающая. Безжизненная пустыня, песок, камни и тысячи роботов.

Однако авторы уверены, что природа отомстит роботам за загубленное человечество. В конце ролика машины сметает с земли сильным ветром.

Впрочем, пользователи ничего страшного в представленной картине не нашли и в комментариях откровенно посмеялись над фантазией авторов видео.

В конце февраля сообщалось, что Росгвардия получит на вооружение боевых роботов.