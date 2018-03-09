Прямой эфир

Террорист Абдеслам предстал перед французскими судебными следователями

0
Фото: REUTERS/Didier Lebrun
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный обвиняемый в осуществлении терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам предстал перед французскими судебными следователями. Об этом стало известно в пятницу, 9 марта.

Абдеслам, находящийся сейчас в парижской тюрьме Флери-Мерожи, отказался отвечать на большинство адресованных ему вопросов, сообщает ТАСС.

13 ноября 2015 года взрывы прогремели возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени. После этого террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов и открыли стрельбу в концертном зале «Батаклан». В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Абдеслам был одним из семи террористов.

В конце февраля старший брат обвиняемого в совершении терактов в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама Мухаммед арестован за ограбление в Бельгии.

Полиция арестовала Мухаммеда Абдеслама накануне по подозрению в ограблении кассы совета брюссельской коммуны Моленбек, которое произошло в январе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил о недопустимости деления террористов на плохих и хороших
В НАКе отметили глобальный характер вербовки террористов через интернет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017