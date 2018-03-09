Террорист Абдеслам предстал перед французскими судебными следователями

Главный обвиняемый в осуществлении терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам предстал перед французскими судебными следователями. Об этом стало известно в пятницу, 9 марта.

Абдеслам, находящийся сейчас в парижской тюрьме Флери-Мерожи, отказался отвечать на большинство адресованных ему вопросов, сообщает ТАСС.

13 ноября 2015 года взрывы прогремели возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени. После этого террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов и открыли стрельбу в концертном зале «Батаклан». В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Абдеслам был одним из семи террористов.

В конце февраля старший брат обвиняемого в совершении терактов в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама Мухаммед арестован за ограбление в Бельгии.

Полиция арестовала Мухаммеда Абдеслама накануне по подозрению в ограблении кассы совета брюссельской коммуны Моленбек, которое произошло в январе.