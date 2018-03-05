Полиция Бельгии задержала восемь человек по подозрению в подготовке теракта. Информацию об этом распространили правоохранительные органы страны в понедельник, 5 марта.

Террористы были помещены под стражу после проведения спецоперации в городах Герардсберген, Мехелен и в брюссельской коммуне Моленбек, сообщает ТАСС.

В конце февраля старший брат обвиняемого в совершении терактов в Париже в 2015 году Салаха Абдеслама Мухаммед арестован за ограбление в Бельгии.

Полиция арестовала Мухаммеда Абдеслама накануне по подозрению в ограблении кассы совета брюссельской коммуны Моленбек, которое произошло в январе.

Полиция вышла на его след, поскольку преступник был явно осведомлен о схеме перевозки денег в этом муниципальном образовании.

5 февраля начался суд над главным обвиняемым в парижских терактах 2015 года Салахом Абдесламом по делу об участии в перестрелке с полицией при попытке задержания в марте 2016 года.

13 ноября 2015 года взрывы прогремели возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени. После этого террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов и открыли стрельбу в концертном зале «Батаклан».