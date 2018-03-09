Пенс отрицает уступки в позициях США ради диалога с КНДР

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не делали уступок КНДР ради переговоров. Об этом он заявил в пятницу, 9 марта.

«Желание Северной Кореи встретиться для обсуждения денуклеаризации при заморозке всех ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет - это свидетельство того, что стратегия президента Трампа по изолированию режима Кима работает», – цитирует его «РИА Новости».

Пенс добавил, что давление на КНДР США и их союзников будет повышаться, пока Пхеньян не откажется от развития ядерной программы, сопроводив это конкретными шагами.

3 марта стало известно, что власти Северной Кореи готовы к переговорам с США, если Вашингтон не будет требовать выполнения предварительных условий.

9 марта президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая 2018 года.