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Движение по КАД полностью перекроют с 9 на 10 марта

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Санкт-Петербурге в ночь с 9 на 10 марта движение по одному из участков КАД будет полностью перекрыто. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Проезд будет перекрыт на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») и на съездах №9 и №12. Ограничения начнут действовать 9 марта в 23:30 и продлятся до 5:00 10 марта», –– отмечает телеканал.

Представители компании «Северо-Запад» принесли водителям извинения за неудобства.

Причиной остановки движения называется необходимость заменить опоры одного из пролетов развязки.

8 марта сообщалось, что движение на двух участках улиц на юго-востоке Москвы перекрыли до конца года из-за строительства метро.

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