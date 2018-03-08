Два участка улиц в Москве перекрыли из-за строительства метро

Движение на двух участках улиц на юго-востоке Москвы перекрыли до конца года из-за строительства метро.

Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

«Движение перекрыто по 31 декабря на участке улицы 1-я Новокузьминская от дома 6, корпус 2 до пересечения с улицей Окская, а также на участке улицы Окская от дома 15/30 до пересечения с Рязанским проспектом из-за строительства Кожуховской линии метро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перекрытие движения связано со строительством Кожуховской линии метро. Она пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта. Отрезок от «Некрасовки» до «Косина» планируют закончить в 2018 году, а участок от «Косина» до «Авиамоторной» должен быть готов в 2019 году.

В феврале заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы по строительству новой линии московского метро в «новую Москву» могут начаться уже летом.