Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов

Уровень загруженности дорог в Москве по состоянию на 17:00 7 марта достигла 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Пробки»

Основные затруднения в движении наблюдаются на МКАД и в пределах Третьего транспортного кольца. Пользователи сервиса сообщают о многочисленных ДТП и дорожных работах.

Согласно прогнозам, ситуация начнется улучшаться только к 20:00, когда уровень загруженности спадет до 6 баллов из 10.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рост числа автомобилей на дорогах связывают с праздничными днями, а также работой коммунальных служб из-за продолжающегося снегопада. Также в ЦОДДе напомнили, что из-за короткого рабочего дня 7 марта вечерний час пик будет смещен, в связи с чем рекомендовали автолюбителям сделать выбор в пользу общественного транспорта.

Накануне, 6 марта в 19:00 уровень загруженности оценивался в 8 баллов из 10. Самая длинная пробка протянулась на внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Хорошевского шоссе, ее длина составила 32,8 км.