Биткоин опустился ниже $9 тыс. после закрытия двух бирж в Японии

Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в $9 тыс., упав за неделю в цене более чем на 20%. Об этом пишет «Интерфакс».

По мнению аналитиков, падение курса самой популярной криптовалюты связана с опасениями трейдерова на фоне приостановки работы двух криптовалютных бирж в Японии — FSHO и Bit Station. Руководитель последней был уличен в использовании клиентских биткоинов в личных целях.

По данным сайта CoinDesk на 12:40 мск, курс биткоина опустился на 9,1% после закрытия предыдущей сессии и составил $8492,5. При этом мартовские фьючерсы на биткойн на CBOE потеряли 7,8% в стоимости, подешевев до $8700.

Ранее портал iz.ru писал, что Народный банк Китая (ЦБ) отказался признать криптовалюты платежным средством.