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Китай планирует постепенную интернационализацию юаня

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Руководство Китая намерено продолжать курс постепенной интернационализации юаня, сообщил председатель Народного банка КНР Чжоу Сяочуань.

По его словам, одним из шагов в этом направлении станет открытие собственного финансового рынка. Глава регулятора отметил, что национальная валюта уже была включена в корзину SDR.

«Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, еще можно кое-что сделать в установлении коммуникации между внутренним и международными рынками капитала», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также отметил, что рост использования валюты участниками рынка в расчетах и инвестициях займет определенное время, поэтому интернализация юаня будет происходить постепенно. «Мы не можем никого принуждать, решения принимаются исходя из собственных соображений», — пояснил Чжоу Сяочуань.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил о несоответствии действительности опасений Вашингтона в том, что Пекин собирается заменить США на международной арене.

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