Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня

Резервы Египта в иностранной валюте впервые с начала 1990-х годов достигли $42,524 млрд, говорится в заявлении Центрального банка республики.

Аналитики оценивают нынешнюю ситуацию как показатель стабилизации финансовой системы страны, которая способствует повышению инвестиционной привлекательности Египта.

Еще полтора года назад валютные резервы республики составляли около $19 млрд.

Ситуация изменилась после того, как Каир заключил с Международным валютным фондом соглашение о предоставлении кредита на $12 млрд, передает ТАСС.