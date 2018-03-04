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Валютные резервы Египта достигли рекордного уровня

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Резервы Египта в иностранной валюте впервые с начала 1990-х годов достигли $42,524 млрд, говорится в заявлении Центрального банка республики.

Аналитики оценивают нынешнюю ситуацию как показатель стабилизации финансовой системы страны, которая способствует повышению инвестиционной привлекательности Египта.

Еще полтора года назад валютные резервы республики составляли около $19 млрд.

Ситуация изменилась после того, как Каир заключил с Международным валютным фондом соглашение о предоставлении кредита на $12 млрд, передает ТАСС.

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