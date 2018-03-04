Египетский экспорт в Россию вырос на 35% и превысил $500 млн

Министр торговли и промышленности Египта Тарик Кабиль сообщил, что в минувшем году экспорт в России вырос на 35% и превысил $500 млн, что является рекордом.

«Впервые в истории экспорт превысил $500 млн, достигнув в течение прошлого года $504,6 млн против $374 млн годом ранее», — приводит ТАСС слова министра.

Кабиль указал, что рост был зафиксирован в экспорте овощей и фруктов (39%), продуктов питания (115%), бытовой техники (600%) и медицинских препаратов (48%).

Министр также отметил, что торгово-экономический экспорт занимает особое место в отношениях России и Египта. Оборот между странами достигает $3 млрд.

Египет экспортирует овощи, фрукты, цитрусовые и другие продукты. Россия поставляет в страну фараонов пшеницу, являясь крупнейшим поставщиком.