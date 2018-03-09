СК высказался об обнаружении человеческих кистей в Хабаровске

Десятки отрубленных человеческих кистей рук в мешке, обнаруженных в Хабаровске накануне, не имеют криминального происхождения, заверили в Следственном Комитете России (СКР). Следователи начали проверку инцидента, так как человеческие останки «были утилизированы не предусмотренным законом способом», сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

По одним данным, 26, по другим – 28 пар человеческих кистей рук обнаружили в пригороде Хабаровске на одном из участков протоки Бешеная, кисти лежали в мешке, рядом валялись бинты и бахилы.

Ранее по останкам могли проводиться судебно-медицинские исследования или принимались меры по установлению личностей неопознанных трупов. Однако в подобных случаях предусмотрены строго регламентированные действия по утилизации человеческих останков. Каким образом более 20 кистей рук оказались в протоке Амура предстоит выяснить следователям