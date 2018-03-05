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Тело новорожденной девочки нашли в обувной коробке в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Тело новорожденной девочки обнаружили в обувной коробке в Петродворцовом районе под Санкт-Петербургом рядом с железнодорожной платформой станции «Красные Зори». Об этом в понедельник сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Коробку трупом младенца, припорошенную землей, прохожие обнаружили в воскресенье около шести часов вечера. Тело новорожденной девочки было завернуто в простыню.

Полицейским удалось установить личность матери младенца — ею оказалась 41-летняя женщина, приехавшая из Башкирии. Отцом погибшего ребенка является 37-летний безработный. Оба они были дома, в квартире на улице Пограничника Гарькавого.

По словам женщины, ребенок родился рано утром 16 февраля, однако признаков жизни не подавал. Через два дня женщина и ее сожитель положили тело девочки в обувную коробку, увезли в лес и закопали.

Во время беременности женщина не вставала на учет в женскую консультацию, пишет сайт kp.ru в Петербурге.

Тело ребенка будут исследовать эксперты, которые установят, действительно ли девочка родилась мертвой. Ведется доследственная проверка.

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