Тело новорожденной девочки нашли в обувной коробке в Петербурге

Тело новорожденной девочки обнаружили в обувной коробке в Петродворцовом районе под Санкт-Петербургом рядом с железнодорожной платформой станции «Красные Зори». Об этом в понедельник сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Коробку трупом младенца, припорошенную землей, прохожие обнаружили в воскресенье около шести часов вечера. Тело новорожденной девочки было завернуто в простыню.

Полицейским удалось установить личность матери младенца — ею оказалась 41-летняя женщина, приехавшая из Башкирии. Отцом погибшего ребенка является 37-летний безработный. Оба они были дома, в квартире на улице Пограничника Гарькавого.

По словам женщины, ребенок родился рано утром 16 февраля, однако признаков жизни не подавал. Через два дня женщина и ее сожитель положили тело девочки в обувную коробку, увезли в лес и закопали.

Во время беременности женщина не вставала на учет в женскую консультацию, пишет сайт kp.ru в Петербурге.

Тело ребенка будут исследовать эксперты, которые установят, действительно ли девочка родилась мертвой. Ведется доследственная проверка.