Мешок с 26 парами отрубленных кистей рук нашли под Хабаровском

В пригороде Хабаровска обнаружен мешок с 26 парами отрубленных человеческих кистей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Страшная находка была сделана на одном из участков протоки Бешенная.

«Останки были найдены во время обследования береговой линии. Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу найдена человеческая рука», — сказал источник агентства.

При этом на фотографиях, опубликованных порталом dvnovosti.ru, видно, что возле частей рук разбросаны бинты и бахилы. Имеют ли медучреждения какое-либо отношение к данным останкам, пока неизвестно.

«По сообщению источника, правоохранительные органы отрабатывают версию, по которой человеческие конечности были найдены в результате утилизации биоматериала из медицинского учреждения», — отмечает портал.

Проверку находки начал Следственный комитет РФ. По данным СМИ, останки уже отправлены на дактилоскопию.

В августе портал iz.ru сообщал, что на берегу Москвы-реки были обнаружены две зацементированные коробки и 10 полиэтиленовых пакетов с человеческими останками.