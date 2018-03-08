Прямой эфир

Мешок с 26 парами отрубленных кистей рук нашли под Хабаровском

0
Фото: informing.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пригороде Хабаровска обнаружен мешок с 26 парами отрубленных человеческих кистей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Страшная находка была сделана на одном из участков протоки Бешенная.

«Останки были найдены во время обследования береговой линии. Поводом к оперативным мероприятиям послужило частное сообщение о том, что на берегу найдена человеческая рука», — сказал источник агентства.

 При этом на фотографиях, опубликованных порталом dvnovosti.ru, видно, что возле частей рук разбросаны бинты и бахилы. Имеют ли медучреждения какое-либо отношение к данным останкам, пока неизвестно.

«По сообщению источника, правоохранительные органы отрабатывают версию, по которой человеческие конечности были найдены в результате утилизации биоматериала из медицинского учреждения», — отмечает портал.

Проверку находки начал Следственный комитет РФ. По данным СМИ, останки уже отправлены на дактилоскопию.

В августе портал iz.ru сообщал, что на берегу Москвы-реки были обнаружены две зацементированные коробки и 10 полиэтиленовых пакетов с человеческими останками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Останки доисторических животных обнаружили на севере Омской области
Останки Дали после теста на отцовство вернули в испанский Фигерас

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017