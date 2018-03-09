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В Хабаровске проверят орган судмедэкспертизы по факту находки кистей рук

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России проводит проверку судебно-медицинского учреждения Хабаровска по факту обнаружения на берегу протока реки Амур человеческих останков.

Согласно сообщению ведомства, находка не имеет криминального характера. Однако обнаруженные кисти рук были утилизированы не должным образом. Сообщается, что ранее по останкам могли проводиться судебно-медицинские исследования и принимались меры по установлению сведений о неопознанных трупах.

Сообщается, что по результатам проверки СК даст правовую оценку действиям должностных лиц хабаровской судмедэкспертизы, отвечающих за утилизацию биоматериалов.

Ранее сообщалось, что 8 марта в пригороде Хабаровска был найден мешок с 26 парами отрубленных человеческих кистей. Находка была сделана на одном из участков протоки Бешеная. По данным местных СМИ, возле останков были разбросаны бинты и бахилы.

Напомним, в августе прошлого года на берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские пруды были обнаружены две зацементированные коробки и десять полиэтиленовых пакетов с человеческими останками. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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