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Циклон нарушил паромное сообщение между Сахалином и континентом

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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая остров Сахалин с материком, закрыта из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Мощный циклон со снегопадами и сильным ветром подошел 9 марта к Сахалину. Сейчас по всему региону наблюдаются снегопады разной интенсивности, на юге области — мокрый снег. Из-за большого количества осадков специалисты предупреждают об опасности лавин сразу в девяти городских округах, включая Южно-Сахалинск.

Ранее сообщалось, что главное управление МЧС по Камчатскому краю и его структурные подразделения приведены в режим повышенной готовности в связи с циклоном.

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