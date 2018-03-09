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Исполнитель роли Люка Скайуокера получил звезду на Аллее славы

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в «Звездных войнах» и озвучивал Джокера в мультфильмах о Бэтмене, получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на AFP.

Хэмилл также снимался в триллере «Ночной попутчик», военной драме «Поверженные», фильме-комиксе «Гайвер», мистической мелодраме «Любовь и магия» и многих других картинах.

В театре большую известность актеру принесла роль Моцарта в спектакле «Амадей». 

Звезда Хэмилла стала на аллее 2630-й.

В декабре актер рассказал, что сыграл в «Звездных войнах» не только роль Люка Скайуокера, но и предстал в образе персонажа по имени Доббу Скай, который был создан методом CG-графики.

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