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Известна дата начала съемок девятого эпизода «Звездных войн»

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Фото: Global Look Press/Birdie Thompson/AdMedia
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Съемки девятого эпизода фантастической киносаги «Звездные войны» начнутся в июле текущего года. Режиссер Джей Джей Абрамс уточнил, что работа над фильмом начнется в конце месяца и добавил, что сценарий будущей картины уже готов.

«У нас есть сценарий, что весьма много для меня значит», — заявил Абрамс в программе Стивена Кольбера, сообщает «Газета.ру». В финальную часть новой трилогии будут возвращены все звезды, в частности, Джон Бойега, Адам Драйвер.

Выход на широкий экран фильма «Звездные войны: Эпизод IX» запланирован на 24 мая 2019 года, добавляет телеканал «Звезда».

«Звездные войны» подверглись критике со стороны поклонников за то, что большинство сценаристов и режиссеров фантастической саги оказались белокожими мужчинами. В январе компания Disney рассказала о сюжете приключенческого фильма о контрабандисте Хане Соло — одном из главных героев «Звездных войн». 

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