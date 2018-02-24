Известна дата начала съемок девятого эпизода «Звездных войн»

Съемки девятого эпизода фантастической киносаги «Звездные войны» начнутся в июле текущего года. Режиссер Джей Джей Абрамс уточнил, что работа над фильмом начнется в конце месяца и добавил, что сценарий будущей картины уже готов.

«У нас есть сценарий, что весьма много для меня значит», — заявил Абрамс в программе Стивена Кольбера, сообщает «Газета.ру». В финальную часть новой трилогии будут возвращены все звезды, в частности, Джон Бойега, Адам Драйвер.

Выход на широкий экран фильма «Звездные войны: Эпизод IX» запланирован на 24 мая 2019 года, добавляет телеканал «Звезда».

«Звездные войны» подверглись критике со стороны поклонников за то, что большинство сценаристов и режиссеров фантастической саги оказались белокожими мужчинами. В январе компания Disney рассказала о сюжете приключенческого фильма о контрабандисте Хане Соло — одном из главных героев «Звездных войн».