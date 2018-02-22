Исполнитель роли Люка Скайуокера удостоился звезды на Аллее славы
Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде.
Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание Variety.
Церемония открытия звезды запланирована на 8 марта. Ожидается, что ее посетят создатель космической саги Джордж Лукас и актер Харрисон Форд.
Звезда Хэмилла станет на аллее 2630-й.
В декабре актер рассказал, что сыграл в «Звездных войнах» не только роль Люка Скайуокера, но и предстал в образе персонажа по имени Доббу Скай, который был создан методом CG-графики.