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Исполнитель роли Люка Скайуокера удостоился звезды на Аллее славы

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание Variety.

Церемония открытия звезды запланирована на 8 марта. Ожидается, что ее посетят создатель космической саги Джордж Лукас и актер Харрисон Форд.

Звезда Хэмилла станет на аллее 2630-й.

В декабре актер рассказал, что сыграл в «Звездных войнах» не только роль Люка Скайуокера, но и предстал в образе персонажа по имени Доббу Скай, который был создан методом CG-графики.

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