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Американскому сенатору запретили обниматься на работе

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Фото: wikipedia.org
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Комитет сената США по регламенту и административным вопросам рекомендовал сенатору от штата Калифорния Бобу Херцбергу воздержаться от объятий с коллегами. Причиной этого стали жалобы нескольких представительниц конгресса, сообщает газета Los Angeles Times.

«Теперь вы получили предупреждение, что ваше поведение не приветствуется», — цитирует издание письмо комитета. 

Внутреннее расследование началось после жалоб трех бывших представительниц конгресса на непрошеные объятия сенатора. Женщины отметили, что иногда люди могли чувствовать себя неудобно из-за поведения Херцберга, но в большинстве случаев не воспринимали данные объятия негативно. Также участники расследования пришли к выводу, что действия конгрессмена не имели сексуального подтекста. 

Херцберг, получивший за свое поведение прозвище «медвежонок» (Huggy Bear), извинился перед теми, кто чувствовал себя неудобно из-за его объятий, и заявил, что согласен с выводами комитета.

Ранее в феврале сообщалось, что зоолог Московского зоопарка пройдет в Китае обучение уходу за пандами, а также выяснит, как правильно обнимать этих млекопитающих.

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