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Сотрудников Московского зоопарка научат в Китае правильно обнимать панд

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Фото: Global Look Press/Su Yang/Xinhua
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Зоолог Московского зоопарка пройдет в Китае обучение уходу за пандами, а также выяснит, как правильно обнимать этих млекопитающих из семейства медвежьих. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на гендиректора зоопарка Светлану Акулову.

По ее словам, вместе с зоологом в КНР отправятся другие сотрудники, которые должны согласовать с китайскими специалистами проект павильона для панд в Московском зоопарке. Он получит название «Китай».

«Оказалось, что ранее мы не предусмотрели некоторые технические помещения. Также едет наш зоолог, который будет учиться ухаживать за пандами, правильно обнимать их», — пояснила гендиректор зоопарка.

Зоологический сад Москвы ведет переговоры с руководством зоопарка Чэнду в КНР о передаче российской столице двух панд, способных к размножению. Кроме того, в один из вольеров нового павильона переселят других красных панд, которые обитают в Московском зоопарке, а также птиц и саламандр.

Ранее портал iz.ru писал, что академия Московского зоопарка начнет курс по уходу за домашними животными для их владельцев.

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