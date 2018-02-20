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Курсы для владельцев домашних животных запустят в Московском зоопарке

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Академия Московского зоопарка проведет занятия для владельцев домашних питомцев и научит правильной заботе о животных.

Занятия стартуют в апреле–мае 2018 года. Сотрудники зоопарка расскажут, как правильно ухаживать за питомцем и понять, что он хорошо себя чувствует. Каждой группе домашних животных будет посвящен отдельный цикл из четырех встреч.

Принять участие в обучении могут владельцы пауков, насекомых, рыб, рептилий, птиц или мелких млекопитающих. Прийти на обучение могут и те, кто только планирует приобрести питомца, пишет сетевое издание m24.ru. Запись на курсы начнется с 1 марта.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 1 марта Московский зоопарк перейдет на летний режим работы. Он будет открыт с 9:00 до 18:00. Сейчас зоопарк закрывается на час раньше.

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