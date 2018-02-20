С 1 марта Московский зоопарк перейдет на летний режим работы

Московский зоопарк с 1 марта перейдет на летний режим работы. Он будет открыт для посещения с 9:00 до 18:00. Сейчас он закрывается на час раньше.

Информацию об этом распространила мэрия столицы во вторник, 20 февраля.

«С увеличением светового дня у наших посетителей появится возможность дольше гулять по территории зоопарка и проводить больше времени на свежем воздухе», — цитирует сообщение ТАСС.

Зоологи отмечают, что такие животные, как медведи, еноты, сурки, тушканчики и енотовидные собаки, начнут просыпаться уже в конце марта.

1 января в Московском зоопарке родились четыре птенца перуанского пингвина, о чем рассказала «Газета.ру».

Разглядеть детенышей долгое время не удавалось, так как после того, как птенец вылупляется, родители переселяют его в специальную теплую нору, в которой он проводит еще около двух месяцев.

Пингвины Гумбольдта (перуанские пингвины) — редкий вид птиц, находящийся под угрозой вымирания.