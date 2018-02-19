Игрушки с мясом и сеном подарили животным в Московском зоопарке

Для животных Московского зоопарка закупили профессиональные игрушки с мясом и сеном. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, копытные получили шары с отверстиями, в которых было заложено сено, белым медведям и львам подарили силиконовые шары, а для бурого медведя привезли шары и неваляшки. Акулова добавила, что фигуры в виде животных из мешков с мясом делает научный отдел зоопарка. Таким образом молодые хищники могут охотиться на них и проявлять инстинкты, пишет сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в начале февраля текущего года Московский зоопарк получил грант на 10 тыс. швейцарских франков благодаря участию в международном конкурсе Всемирного объединения зоопарков WAZA. На конкурсе был представлен лучший проект по развитию идей о сохранении и единении человека с природой в мегаполисе.