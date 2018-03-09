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Небензя напомнил членам СБ ООН о причинах кризиса на Украине

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг обвинения западных стран в том, что Россия осуществляет агрессию в отношении Украины.

Выступая на заседании Совбеза ООН 8 марта, дипломат напомнил коллегам, что в 2014 году «при прямой вовлеченности Запада на Украине произошел государственный переворот».

По словам Небензи, к власти в стране пришли «те, кто решил выдавить из Украины всё русское и родной для миллионов граждан этой страны русский язык», передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в Крыму и на востоке Украины «с такой властью согласиться категорически не захотели».

«Крымчане свободно выбрали воссоединение с Россией, на Донбасс обрушились пули и снаряды», — сказал Небензя.

Как заявил дипломат, последние четыре года «Киев не только воевал со своими же гражданами, но и последовательно культивировал в обществе ненависть к России» при полном попустительстве западных стран.

По мнению постпреда РФ в ООН, ключ к решению проблем в стране лежит в руках самих украинцев, но Киев предпочитает «сваливать все свои проблемы, нежелание вести диалог со своими гражданами на пресловутую «российскую агрессию», доказательства которой так никто и не сумел предъявить».

В феврале Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявлял, что Москва готова способствовать завершению конфликта на Украине и заинтересована в скорейшем его урегулировании, однако, по его словам, Киев «саботирует минский процесс».

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