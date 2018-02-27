Украина в новом законе назовет Россию врагом номер один

Новый украинский законопроект о национальной безопасности будет содержать понятие о Росии как враге номер один, заявил заместитель главы фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

«Впервые будет четко указано, что страна на востоке — главная угроза Украины <…> В окончательной версии законопроекта будет достаточно много жестких норм», — сказал он, добавив, что этот документ «полностью меняет всю философию и сознание», передает «РИА Новости».

Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Андрей Тетерук заявил, в свою очередь, что новый закон приблизит страну к стандартам НАТО и усилит безопасность. По его словам, это также касается производства оружия и военной техники по стандартам НАТО.

Напомним, в середине февраля президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о нацбезопасности. В раде полагают, что закон способен приблизить вступление Украины в НАТО.

Между тем 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, который объявляет Россию «страной-агрессором» и существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых структур, что фактически открывает Киеву дорогу к военному вторжению в Донбасс.