Шесть горняков пострадали во время крупного пожара на шахте в Запорожье

Шесть горняков пострадали во время пожара на шахте Запорожского железорудного комбината на Украине. Об этом сообщило местное издание 061.

Отмечается, что когда возникло возгорание, на глубине 640 м под землей находились 80 рабочих.

«В результате пожара пострадали шестеро сотрудников предприятия — пять человек находятся в хирургии и один в реанимации», –– приводит издание сообщение медиков из Днепрорудненской городской больницы.

На место происшествия прибыли спасатели службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах.

Ранее в четверг сообщалось, что на угольной шахте «Комсомольская» в Воркуте произошло задымление, рабочих дежурной смены шахты вывели на поверхность. По данным МЧС, никто не пострадал.