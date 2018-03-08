На шахте «Комсомольская» в Воркуте зафиксировано задымление

На угольной шахте «Комсомольская» в Воркуте произошло задымление, рабочих дежурной смены шахты выводят на поверхность. Об этом в четверг, 8 марта, сообщает региональное управление МЧС.

«В 10:20 8 марта в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Коми поступило сообщение о задымлении на шахте «Комсомольская» МОГО «Воркута». По информации руководства объекта, дежурная смена поднимается на поверхность», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, задымление произошло в неэксплуатируемом штреке на глубине 705 м. Пострадавших нет. Эвакуируется 118 горняков. Вентиляция и системы жизнеобеспечения шахты работают в штатном режиме.

Шахта «Комсомольская», расположенная в Республике Коми, принадлежит компании ОАО «Воркутауголь».

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