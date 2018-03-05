Три человека пропали в заброшенной шахте в Свердловской области

Трое мужчин пропали в заброшенной шахте бокситового рудника в Свердловской области, спасатели ведут поиски.

Отмечается, что мужчины спустились в шахту в районе поселка Калья без разрешения 3 марта и с тех пор еще не вернулись. Силами МЧС и «Североуральского бокситового рудника» (СУБР) начата поисково-спасательная операция.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя предприятия Романа Лукичева, пропавшие отправились на закрытую шахту за металлоломом.

«По предварительным данным, три человека с целью незаконного сбора лома несанкционированно, взломав ограждающие конструкции и пробив бетонный пол, проникли на территорию законсервированного вентиляционного ствола выведенной из эксплуатации и, соответственно, не охраняемой шахты», — сказал Лукичев.

В МВД Североуральска отметили, что о пропавших сообщили в 07:30 мск местные жители.

«Сыщики уголовного розыска оперативно установили личности пропавших: это Илья Кузеванов 1983 года рождения, Евгений Хлебников 1978 года рождения, которые ранее были судимы и не имели постоянного места жительства. В числе пропавших также Сергей Нелединский 1968 года рождения, который не судим, но, так же как и Кузеванов и Хлебников, не имел постоянного источника дохода и жилья. Все трое пропавших ютились в частном секторе, в так называемой теплушке», –– цитирует ТАСС руководителя пресс-службы МВД Валерия Горелых.

В поисковой операции 15 человек.