В России ответили на призыв Волкера ввести санкции за посещение Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объединился с украинской радикальной политической верхушкой.

Таким образом Цеков отреагировал на призыв Волкера вводить санкции за посещение полуострова, прозвучавший в четверг, 8 марта.

«В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», – цитирует его RT.

Цеко напомнил, что Крым стал российским благодаря референдуму, в ходе которого 95% населения полуострова высказались за возвращение в Россию.

3 марта Волкер заявил, что провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы. По его мнению, к созданию ДНР и ЛНР якобы причастна Россия. Это, считает американский дипломат, помогает Москве «замаскировать свою роль и укрепить конфликт».