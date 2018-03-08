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В России ответили на призыв Волкера ввести санкции за посещение Крыма

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объединился с украинской радикальной политической верхушкой.

Таким образом Цеков отреагировал на призыв Волкера вводить санкции за посещение полуострова, прозвучавший в четверг, 8 марта.

«В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», – цитирует его RT.

Цеко напомнил, что Крым стал российским благодаря референдуму, в ходе которого 95% населения полуострова высказались за возвращение в Россию.

3 марта Волкер заявил, что провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть ликвидированы. По его мнению, к созданию ДНР и ЛНР якобы причастна Россия. Это, считает американский дипломат, помогает Москве «замаскировать свою роль и укрепить конфликт».

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