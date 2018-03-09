История в датах: 9 марта

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
Фото: РИА Новости
9 марта 1891 года Александр III подписал указ о строительстве Транссибирской железной дороги. На фото: cтроительство западного участка магистрали - Среднесибирской железной дороги от реки Обь до Енисея
Фото: commons.wikimedia.org
9 марта 1796 года состоялось бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне. На фото: портрет Жозефины кисти Жерара и картина Поля Делароша «Наполеон I»
Фото: РИА Новости
9 марта 1953 года в Москве на похоронах Иосифа Сталина из-за давки погибли сотни людей. На фото: москвичи на Красной площади в день похорон
Фото: NASA
9 марта 27-летнюю карьеру завершил шаттл «Дискавери» — челнок успешно приземлился в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. На фото: последняя посадка «Дискавери»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.