Прямой эфир

История в датах: 7 марта

0
Слайдами
Списком
Фото: Global Look Press
7 марта 1876 года Александр Белл запатентовал телефон. На фото: Белл совершает первый телефонный звонок из Чикаго в Нью-Йорк в 1892 году
Фото: commons.wikimedia.org
7 марта 1878 года родился русский художник Борис Кустодиев. На фото: автопортрет художника, 1900 год
Фото: РИА Новости
7 марта 1960 года в СССР был сформирован первый отряд космонавтов — в него вошли 20 военных летчиков. На фото: первый отряд советских космонавтов в 1961 году
Фото: Getty Images/Hulton Deutsch
7 марта 1933 года в США продавец отопительного оборудования Чарльз Дэрроу изобрел игру «Монополия». На фото: английская актриса Вероника Херст играет в «Монополию» в кругу семьи
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017