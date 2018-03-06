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История в датах: 6 марта

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Zhai Jianlan
6 марта 1853 года в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата». На фото: танцоры балета репетируют «Травиату» в Йоханнесбурге в 2017 году
Фото: commons.wikimedia.org
6 марта 1902 года был основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид). На фото: игроки «Реала» в 1905 году
Фото: Getty Images/The Ring Magazine
6 марта 1985 года боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав противника Гектора Мерседеса. На фото: Майк Тайсон в 1986 году
Фото: commons.wikimedia.org
6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Дели. На фото: Светлана Аллилуева в Нью-Йорке в 1967 году
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