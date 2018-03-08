История в датах: 8 марта

8 марта отмечают Международный женский день — в этот день в 1910 году Клара Цеткин на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене, предложила учредить Международный женский день, в который женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. На фото: массовые демонстрации женщин-суфражисток 8 марта 1917 года в Петрограде
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
8 марта 1950 года СССР объявил о создании атомной бомбы. На фото: первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра в Сарове
Фото: Global Look Press/Scherl
8 марта 1930 года в Индии началась кампания гражданского неподчинения, возглавил которую Махатма Ганди. На фото: Ганди выступает перед своими последователями в 1930 году
Фото: Getty Images/Yvonne Hemsey
8 марта 1993 года на телеканале MTV состоялся дебют мультипликационных героев Бивиса и Баттхеда
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