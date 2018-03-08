История в датах: 8 марта

8 марта отмечают Международный женский день — в этот день в 1910 году Клара Цеткин на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене, предложила учредить Международный женский день, в который женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам. На фото: массовые демонстрации женщин-суфражисток 8 марта 1917 года в Петрограде