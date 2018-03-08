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Около 10 тыс. человек пришли на похороны футболиста «Фиорентины» Астори

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Порядка 10 тыс. человек пришли проститься с футболистом сборной Италии и капитанов «Фиорентины» Давиде Астори. Об этом сообщил телеканал Mediaset.

31-летний спортсмен внезапно скончался 4 марта. Причиной смерти названа остановка сердца из-за брадиаритмии (заболевание, при котором сердце бьется менее 60 ударов в минуту).

Похороны футболиста состоялись в четверг. На площадь Санта-Кроче, возле одноименной базилики собрались около 10 тыс. человек.

«Ты - брат и сын, какого хотел бы иметь каждый, твои родители воспитали тебя правильно даже в мелочах. Ты не похож на других, ты - футбол, настоящий футбол, в который играют дети», –– зачитал на похоронах речь полузащитник Милан Бадель от имени всей «Фиорентины».

Проститься с Астори приехали многие именитые футболисты и спортивные деятели, среди которых главный тренер туринского «Ювентуса» Массимильяно Аллегри и футболисты команды Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффон.

Также из Лондона после матча Лиги Чемпионов прилетели принципиальные соперники «Фиорентины» –– представители «Ювенстуса».

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